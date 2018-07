Zu einem Frühstück luden die Kinderfreunde und die Gemeinde Frankenfels ins Café Leb. Kinderfreunde-Obfrau Inge Niederer und Bürgermeister Franz Größbacher dankten den acht engagierten Schülerlotsen für die tägliche Schulwegsicherung beim Schutzweg zwischen Gemeindeamt und Bäckerei. Als Geschenk übergab der Ortschef den Freiwilligen außerdem das „Pielachtaler Mundartbuch“.

„Das aktive Schülerlotsen-Team in Frankenfels könnte aber noch Verstärkung brauchen. Je mehr Helfer, umso weniger oft kommt man dran“, betont die Obfrau. Der Zeitaufwand beträgt maximal 45 Minuten morgens vor Schulbeginn. Neue Helfer können jederzeit in den Dienstplan integriert werden. Interessierte wenden sich an Inge Niederer 0650/4208292.