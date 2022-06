Der 250.000. Besucher wird heuer in der Nixhöhle erwartet

Werbung

Seit der Lockerung der Corona-Maßnahmen ist die Nixhöhle wieder im Vollbetrieb. Viele Familien und Schulklassen nutzten seither die Möglichkeit für einen Höhlenbesuch. „Auch der ,internationale Tag der Höhlen und des Karstes‘ am 6. Juni wurde mit 102 Besuchern sehr gut angenommen“, berichtet Höhlenführer Albin Tauber.

Ein besonderes Highlight wartet: In naher Zukunft wird in der Nixhöhle der 250.000. Gast seit 1962 erwartet. „Da es seit 1962 Aufzeichnungen zur Anzahl der Besucher gibt, ist es nun möglich, in Kürze diesen Besucher oder diese Besucherin begrüßen zu dürfen“, schildert Tauber.

Auf den Jubiläumsgast warten einige Überraschungen, damit dieser Tag in Frankenfels und der Nixhöhle in guter Erinnerung bleibt.

Im Jahr 2011 hat er am 20. August die Familie Gnadl aus Bayern als die 200.000 Besucher begrüßt. Familie Gnadl verbrachte ihren Urlaub in der Region und besichtigte dabei auch die Nixhöhle.

An diesem Tag gab es für die Jubiläumsgäste ebenso einige Überraschungen. „Familie Gnadl blieb dieser Tag sicher in positiver Erinnerung“, ist Tauber überzeugt. Er kann es kaum erwarten, den nächsten Jubiläums-Höhlenbesucher kennenlernen zu dürfen.

