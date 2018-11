Ernsthafte Konsequenzen hatte die Bedrohung seiner Mitschüler für einen 15-jährigen Schüler der Neuen Mittelschule (NMS) Frankenfels: Der tschetschenische Jugendliche drohte via Instagram, Snapchat, Whatsapp und Tellonym anderen Schülern massive Gewalt an – dafür wurden er, seine Mutter und seine Geschwister aus einem Flüchtlingsquartier in Frankenfels in eine andere Ortschaft verlegt.

Die Hasspostings sind der Kirchberger Polizei bekannt – sie wurde von der Schule kontaktiert und traf vor Ort mit Bezirksschulinspektor Helmut Pleischl die Familie. Pleischl verhängte sofort eine einmonatige Suspendierung, ein Verfahren über den Schulausschluss wurde eingeleitet. Weil sich auch viele Eltern vehement gegen einen Verbleib des 15-Jährigen aussprachen, wurden die Gemeinde und die Bezirkshauptmannschaft eingeschaltet. Die Verlegung der Familie wurde dann innerhalb kürzester Zeit abgewickelt – zwei Tage später waren sie bereits in einem anderen Quartier.

Den Fall bestätigt Bezirkspolizeikommandant Gerhard Pichler. „Die getroffene Lösung ist nachvollziehbar, denn an sich wird eine Familie nicht einfach so verlegt. Das muss man sich schon reiflich überlegen.“ Grundsätzlich sei ein Fall wie dieser im Pielachtal aber die Ausnahme, erläutert Pichler. „Ansonsten gibt es im Tal so gut wie keine Probleme mit Asylwerbern.“

„Sein Verhalten war nicht kalkulierbar“

Der Vorfall sei nur die Spitze des Eisbergs gewesen, führt Mittelschul-Direktor Reinhard Wilhelm aus. „Das Verhalten des Schülers war nicht kalkulierbar.“ Sein drohendes und einschüchterndes Verhalten den Mitschülern gegenüber sei nicht länger tragbar gewesen, erläutert Reinhard Wilhelm. „Wir sind schon eine Schule mit starkem sozialen Gepräge. Aber nach den massiven Drohungen auf den Social-Media-Plattformen gab es für mich aus Rücksicht auf die Sicherheit aller anderen Schüler keine Alternative.“

Dem Vernehmen nach soll das Aggressionspotenzial des 15-Jährigen in den vergangenen Monaten außerhalb der Schule rapide angestiegen sein. Davor soll er zuvorkommend gewesen sein. Beobachter bringen das geänderte Verhalten mit regelmäßigen Ausflügen nach St. Pölten in Verbindung.