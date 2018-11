Seit zehn Jahren gibt es an der NMS Frankenfels die Aktion oder den Wettbewerb „Goldener Besen“. Dafür werden drei Besen in Gold, Silber und Bronze lackiert und für den monatlichen Wettbewerb an verschiedene Klassen der Schule als Wandertrophäe vergeben.

Während eines Monats bewerten die Schulwarte die Klassen hinsichtlich ihrer Sauberkeit. Zur Prämierung und Verkündung des Siegers am Monatsende kommen alle Klassen zusammen. In diesem Schuljahr bemühen sich alle Klassen sehr und sie liegen mit ihren Punkten alle miteinander gleich auf. Am Ende des Schuljahres winkt der oder den besten Klassen eine Einladung der Marktgemeinde Frankenfels zum Pizza-Essen in das VAG Leb als Dankeschön, dass sie ihre Klassen und das Schulinventar sauber und ordentlich gehalten haben.

Der Bewerb regt die Schüler zu Sauberkeit in der Klasse an und die Jugendlichen sind immer wieder stolz auf die „Trophäe“, wenn sie den lackierten Besen mit ihrer Klasse für einen Monat gewinnen konnten.