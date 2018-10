„Essen auf Rädern“ wird künftig mit einem neuen Fahrzeug geliefert. Warum die Anschaffung nötig war, erklärt Volkshilfe-Obmann Ernst Seidl: „Beim acht Jahre alten Fahrzeug wären teure Reparaturen angestanden und die vorgenommenen Einbauten, die für den Transport der Mahlzeiten nötig waren, müssten typisiert werden.“ Das neue Auto entspreche all diesen Anforderungen. Es ist ein Caddy Allrad der als Lkw angemeldet ist und alle Einbauten für „Essen auf Rädern“ in vielen freiwilligen Arbeitsstunden von den Mitarbeitern erhalten hat.

Seit 1991 gibt es den Regionalverein der Volkshilfe in Frankenfels. Von Beginn an dabei ist auch der Obmann, Ernst Seidl, der auch Mitbegründer von „Essen auf Rädern“ war. „Es ist schön, wenn Menschen noch füreinander da sind und so das Älterwerden leichter machen“, lobte die Bezirksvorsitzende der Volkshilfe Heidemarie Onodi.

Pfarrer Alois Brunner segnete das neue Auto. Er betonte, dass „nicht nur das ,Essen bringen’ wichtig ist, genauso wichtig ist auch die zwischenmenschliche Beziehung, die durch den täglichen Besuch entsteht“.