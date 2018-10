Die Wünsche und Bedürfnisse von Familien standen in Zentrum einer angeregten Disskussion, die im Rahmen des „Speed-Talking“ des NÖ Familienbundes in der Neuen Mittelschule über die Bühne ging. Familienministerin Juliane Bogner-Strauß war als Vertreterin des Bundes in Frankenfels zu Gast und stellte sich gemeinsam mit Landtagspräsidenten Karl Wilfing, Landtagsabgeordneter Doris Schmidl und Bürgermeister Franz Größbacher den Fragen von rund 100 Besuchern.

Das Format, das jeweils zwei Minuten zum Fragen und zwei Minuten zum Antworten vorsieht, sorgte für prägnante Antworten. „Die Zeit ist sehr schnell vergangen. Wir waren wirklich zufrieden mit der Anzahl der Besucher, die sich unter der Woche nachmittags Zeit genommen haben“, zeigt sich Bürgermeister Franz Größbacher erfreut. Initiiert wurde die Veranstaltung von der Mittelschule und Direktor Reinhard Wilhelm.

Von Schulsprengel bis Nachmittagsbetreuung

Ein Thema, das den Gemeindevertretern besonders am Herzen lag, war die angedachte Flexibilisierung der Schulsprengel. „Dies würde eine größere Wahlfreiheit für die Eltern bedeuten, auch hinsichtlich von schulischen Schwerpunkten, und wurde von den Diskussionsteilnehmern positiv aufgenommen“, so Größbacher.

Im Zentrum vieler Anfragen stand das Thema Nachmittagsbetreuung. „Die Nachmittagsbetreuung im Kindergarten wollen wir früher öffnen und länger offen halten. Die Nachmittags- und Ferienbetreuung in der Schule wird verstärkt nachgefragt. Auch hier bemühen wir uns, den Wünschen der Eltern zu entsprechen“, berichtet der Ortschef. Er informierte zudem über laufende Investitionen der Gemeinde für die Familien, wie etwa im Freibad, aktuell im Kindergarten sowie vor einigen Jahren mit dem Schulneubau.