Feuerwehreinsatz: Traktorgespann in Notlage

Beinahe fatal geendet hätte die Ausfahrt eines Landwirtens in Laubenbachmühle. Dieser war am Freitag mit seinem Traktorgespann auf einem Güterwegs unterwegs. Am Anhänger hatte er einen Siloballen aufgeladen.

Auf der Talfahrt geriet die landwirtschaftliche Zugmaschine ins Rutschen und blieb in einem Graben stecken. Da ein weiteres Abstürzen zu befürchten war, stützte der Bauer mit der Seilwinde eines weiteren Traktors das Gespann. Die Feuerwehr Frankenfels sicherte dann mit einem Kran den Forstanhänger.

Die Situation war dennoch brenzlig: Das Gespann neigte sich immer mehr und drohte, endgültig abzustürzen. Da es bereits dunkel wurde, leuchteten die Floriani die Unfallstelle aus. Mit Hilfe eines privaten Lkw gelang es, den Siloballen abzuladen. Mit den Seilwinden mehrerer Feuerwehrfahrzeuge zogen die FF-Kameraden das Gespann wieder auf den Güterweg. Die Bergung gestaltete sich äußerst schwierig, da kein Platz zum Wenden war. Für jedes Reversiermanöver musste die Feuerwehr bis ins Tal zurück schieben. Zuvor musste aber noch ein Wurzelstock entfernt werden. Der Landwirt hatte Glück: Er blieb beim Unfall unversehrt und konnte seine Talfahrt wieder fortsetzen.

