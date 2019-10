Zehn Jahre ist Franz Größbacher (62) Bürgermeister von Frankenfels. Ende November wird im Gemeinderat sein Nachfolger, der langjährige Vize Heinz Putzenlechner, gewählt.

„Ein Jahr als Bürgermeister zählt für drei“, schmunzelt Größbacher. Deshalb war die Dekade immer sein Zeithorizont, obwohl sein Vater länger im Amt war, nämlich von 1965 bis 1987. Größbacher war es immer wichtig, etwas für seine Gemeinde weiterzubringen, deshalb blieb er Lokalpolitiker. „Als Bürgermeister kann man mehr mitgestalten, als im Land oder im Bund. „Es sind unschätzbare Erfahrungswerte, die ich aus den letzten zehn Jahren mitgenommen habe“, sagt Größbacher.

In den zehn Jahren hat sich auch einiges getan. So war eines der Highlights die Eröffnung des Betriebszentrums Laubenbachmühle, wo jetzt 100 Mitarbeiter beschäftigt sind. „Es war ein bewegender Moment, als die Himmelstreppe zum ersten Mal eingefahren ist“, erinnert sich Größbacher. Und noch ein zweites Großereignis wurde in Frankenfels in seiner Amtszeit gefeiert. Die NÖ Landesausstellung „Ötscher:reich“ hatte eine Station im Betriebszentrum.

„Sowas erlebt man als Bürgermeister einmal in einem Jahrhundert“, schmunzelt er. Ebenfalls in die Amtszeit fiel der Neubau der Alm Eibeck, des Kindergartens und die Badsanierung. Derzeit läuft die Umsetzung des Generationenparks, ein Wohnhaus ist im Bau und auch die Pläne für das neue Feuerwehrhaus stehen. Der Startschuss für die Arbeiten wird noch heuer fallen.

„Man muss Familien die selben Chancen bieten wie in der Stadt“, ist Größbacher überzeugt, dass das ein Mittel gegen die Landflucht ist. Gemeinsam mit seinem Vorgänger stand Bildung mit der neuen Schule und dem neuen Kindergarten im Vordergrund. „Die Jugend ist jeden Euro wert“, sagt der Bürgermeister. Insofern gehörte auch auch der Babytag in der Gemeinde zu seinen schönsten Aufgaben. „Wir haben immer zwei Klassen bei den Schulanfängern“, ist Größbacher stolz. Trotz vieler positiver Erlebnisse gab es auch Rückschläge: „Den geplant Rad- und Wanderweg durch den gesamten Ort konnten wir nicht umsetzen. Er hätte insgesamt sechs Millionen Euro gekostet, davon zwei Millionen Euro für die Gemeinde“.