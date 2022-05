Früh übt sich als Leseratte: „Buchstart“ für die Kleinsten

Werbung LFS Pyhra Anzeige Von Kälberwettlauf bis Firmenpräsentationen

Mit ihren Eltern und Geschwistern besuchten die Kleinen die Bibliothek, stöberten in Büchern und konnten ihren ersten Schritt in die Welt der Bücher setzen. Mehr als 20 Kinder kamen und ließen sich von den Kindern der 4. Klasse NMS vorlesen. Möglichst früh soll so Kontakt zum Lesen entstehen.

„Wir freuen uns sehr, dass so viele Familien unserer Einladung gefolgt sind und wir viele neue Leserinnen und Leser gewonnen haben“, zeigt sich Bibliotheksleiterin Johanna Umgeher über die gelungene Veranstaltung erfreut. Für Kleinkinder, die in den kommenden Wochen die Bibliothek besuchen, stehen „Buchstart“-Sackerl bereit.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.