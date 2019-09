Die Beratung über die nächsten großen Güterwegprojekte stand im Mittelpunkt der vorwöchigen Gemeinderatssitzung.

Der Güterweg Frankenfelsberg mit einer Gesamtlänge von sieben Kilometern weist nach fast 40 Jahren seit dem Neubau an vielen Stellen teils erhebliche Mängel auf. Nachdem sich die Weggemeinschaft für eine Generalsanierung ausgesprochen hat, wurden durch die Agrarbezirksbehörde, Abteilung Güterwegebau, erste Erhebungen durchgeführt. Den Vorschlag auf einen Ausbau in vier Etappen, welcher von Bürgermeister Franz Größbacher und Güterwegreferent Vizebürgermeister Heinz Putzenlechner präsentiert wurde, genehmigte der Gemeinderat einstimmig.

Die erste Etappe von der Bundesstraße bis Haus Obermassing mit einer Länge von drei Kilometern und Gesamtkosten von 647.000 Euro soll im kommenden Budgetjahr 2020 realisiert werden. Die co-finanzierten Baukosten teilen sich mit 65 Prozent EU, Bund und Land. 20 Prozent übernimmt die Marktgemeinde Frankenfels, 15 Prozent entfallen auf die Interessenten. Das Gesamtprojekt mit seinen sieben Kilometern wird mit 1,3 Millionen Euro Gesamtkosten berechnet und fällt infolge der hohen Baukosten in die Kategorie „Güterwegeneubau“.

Aus dem Topf „Güterwegerhaltung“ konnte eine Mittelaufstockung auf 98.000 Euro bewirkt werden. Damit soll der erste Teil im Schrambachgraben mit rund 700 Metern im Herbst umgesetzt werden. Auf Gemeinde und Interessenten fallen 40 Prozent der Kosten.

Derzeit ist gemeinsam mit der Nachbargemeinde Loich die Generalsanierung des Güterweges Holzsteig in Bau. Ein Drittel mit einer Bausumme von 80.000 Euro entfällt auf die Gemeinde Frankenfels. Der Gemeindeanteil davon beträgt 16.000 Euro.

Beim Leader-Projekt „Generationenpark“ wurden die nächsten Schritte Grassermühle-Innenhofgestaltung mit Überdachung und Natterssteg beraten und beschlossen.

Der Obmann des Prüfungsausschusses berichtete von zwei Kassenprüfungen am 17. Juni und am 17. September. In beiden Fällen wurde die Kassenführung in bester Ordnung vorgefunden.