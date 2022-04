Goldener Besen für „Lipp“

Werbung

Der „Lipp“! Eine „Institution“ an der Frankenfelser Schule. Doch Hermann Tuder, den die meisten Frankenfelser eben vor allem unter seinem Spitznamen „Lipp“ (abgeleitet von Philipp, dem Namen seines Vaters) kennen, ist seit Kurzem in Pension – nach 22 Jahren.

Das bedauern viele. Ob bei Schülern oder Pädagogen – „Lipp“ war beliebt. Vor allem die Kinder schätzten ihn für sein Engagement. Legendär war seine Vergabe des „goldenen Besens“. Denn dieser wurde regelmäßig der saubersten Klasse an der Schule zuteil – ein Ansporn für Kinder, das Klassenzimmer nicht zum „Saustall“ mutieren zu lassen.

Immerhin habe ich drei Direktoren ‚überlebt‘.“ Hermann Tuder Schulwart in Pension

Auch „Lipp“ blickt schon jetzt mit ein wenig Wehmut auf „seine Schulzeit“ zurück. „Es war eine wirklich schöne und abwechslungsreiche Zeit. Immerhin habe ich drei Direktoren ‚überlebt‘“, lacht er.

Es war das Jahr 2000, als er sich um die Stelle bewarb. „Zuvor arbeitete ich 25 Jahre als Tischler im Sportanlagenbau. Da war ich immer auf Montage. Deshalb suchte ich nach Veränderung“, erinnert sich Tuder. Da kam ihm die Ausschreibung als Schulwart gerade recht. Verändert hat sich im Laufe der Zeit einiges: „Als ich anfing, waren die Schüler in den Pausen viel unruhiger und versuchten oft, Raufereien anzuzetteln. Mit den Jahren wurde das Klima unter den Kindern immer besser“, freut er sich.

Mit Grund dafür, meint er, sei seine Erfindung des „goldenen Besens“. Damit hielt er die Schüler in den Pausen auf Trab. „Lipp“ kontrollierte die Klassenzimmer in den Pausen, vergab „Sauberkeitspunkte“, führte darüber Buch und überreichte zu Schulschluss den begehrten „goldenen Besen“ an die sauberste Klasse. „Natürlich ist der ‚Besen‘ nur metaphorisch zu verstehen, ich habe ihnen keinen Besen in die Hand gedrückt“, erzählt er. Der erste Preis war aber eine Pizza mit Getränk für alle Schüler der Gewinner-Klasse.

„Gemeinsam mit der Gemeinde wurden die Sieger gewählt. Die vierten Klassen waren da besonders eifrig“, erinnert er sich. Neben Tätigkeiten wie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten von Geräten war „Lipp“ zudem für die Pausenaufsicht zuständig. Auch die Sportanlangen betreute er und war bei Schulskikursen und Fußballspielen nicht wegzudenken. Spaß und gegenseitige Wertschätzung auf Augenhöhe kamen bei ihm nie zu kurz: „Vor zirka zehn Jahren wartete ich die Computer. Die Schüler fragten mich, ob ich das wirklich könne. Als ich ihnen sagte, dass ich das beherrsche, denn als Schulwart braucht man immerhin Matura, lachten wir alle“, erinnert sich Tuder. Für seine Nachfolge ist gesorgt. Richard Sauprügl wird diese Aufgabe übernehmen. Dieser trägt den Spitznamen „Rüsch“, der damals in Schulzeiten entstanden ist. „Besondere Spitznamen der Schulwarte bleiben wohl an der Schule erhalten“, schmunzelt Tuder.

