Zehn Jahre stand Franz Größbacher an der Spitze der Marktgemeinde Frankenfels. Mit Ende November legt er sein Amt zurück und der bisherige Vizebürgermeister Heinrich Putzenlechner wird im Gemeinderat zu seinem Nachfolger gewählt.

Neuer Vize wird Jugendgemeinderat Christof Eigelsreiter. In die Amtszeit Größbachers fallen die Errichtung des Betriebszentrums Laubenbachmühle, wo 100 Mitarbeiter der NÖVOG beschäftigt sind und die Landesausstellung „Ötscher:reich – Die Alpen und Wir“, die dort einen Standort hatte.

Künftig will sich Größbacher mehr der Familie widmen. Mehr dazu lest ihr in der kommenden Ausgabe der NÖN Pielachtal.