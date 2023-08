Heimat- und Trachtenverein: Kindergruppe on Tour

Zuerst ging die Reise für die jungen Mitglieder des Frankenfelser Heimat- und Trachtenvereins (HTV) auf den Spielplatz in Ober-Grafendorf. Egal ob Spielgeräte testen, auf das Klettergerüst steigen oder Volleyball spielen — es war für jeden etwas dabei. Die Kinder hatten Spaß — ebenso wie Kindergruppenleiterin Christine Leb, von der sich einige Mitglieder der Kindervolkstanzgruppe im Sand eingraben ließen.

In den Mittagsstunden ging es weiter taleinwärts nach Hofstetten-Grünau, wo die Gruppe in einer Pizzeria einkehrte. Zum Abschluss gab es noch eine Abkühlung in der Pielach beim Hofstettner Spielplatz. Auf dem Floß bewiesen einige Kinder ihr Gleichgewicht. Der HTV bedankt sich bei den Eltern für die Begleitung der Kinder und den Taxidienst.