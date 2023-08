Heimat- und Trachtenverein: Schuhplatteln auf der Eibeck Alm

Tradition wird im Tal groß geschrieben – vor allem in Frankenfels. Denn der Heimat- und Trachtenverein trägt seit 1960 eine große Rolle in den Bereichen Brauchtum und Kultur. Darunter repräsentiert seither die Plattlergruppe volkstümlichen Tanz, der sich aus Handschlägen auf Oberschenkel und Schuhe auszeichnen. Aktuell sorgen insgesamt 14 Plattler für gute Stimmung bei diversen Veranstaltungen.

„Vor drei Jahren sind gemeinsam mit mir ein paar junge, motivierte Plattler aus meinem Freundeskreis zum Verein hinzugekommen “, freut sich stellvertretender Obmann Andreas Riedl über den Zuwachs. Er erlernte den Tanz von seinem Vater und Großvater. Sein Großvater, Herman Riedl, ist seit rund 60 Jahren dabei und gibt generationenübergreifend sein Wissen und Können weiter. So kam auch Andreas Riedls Vater und heutiger Obmann Herbert Riedl zum Schuhplatteln. „Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen“, informiert Riedl.

„Seit Frühling proben wir jede zweite Woche, um für unsere Auftritte gerüstet zu sein“, informiert Riedl. Wichtig sei dabei ein „Vorplattler“ der den Takt und die Tanzschritte vorzeigt. Während der Proben entstehen laut Riedl immer wieder neue Abläufe sowie Performances. Sogenannte „Watschnplattler“ werden mit „Showplattler“ kombiniert. Ein besonders herausfordernder „Plattler“ stehe momentan am Trainingsplan des Vereins. Gezeigt werden soll die neue Darbietung erstmals am Mittwoch, 9. August, ab 18 Uhr auf der Eibeck Alm. Dabei werde der „Vorplattler“ wortwörtlich in die Höhe katapultiert. Doch wie kann sich das Publikum diese Performance genau vorstellen? „Auf einer eigens angefertigten Holzplatte wird sich unser Vorplattler Nico Grasmann in die Lüfte begeben“, verrät Riedl vorab.

Weitere Veranstaltungen sowie Informationen für künftige Plattler sind unter htv-frankenfels.at oder auf der Facebookseite „Heimat- und Trachtenverein Frankenfels“.