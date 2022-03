Kampf gegen Waldbrand: Wehren haben Lage im Griff

„Es bereits der gesamte Feuerwehrabschnitt im Einsatz“, sagte Abschnittskommandant-Stellvertreter Walter Bugl mittags gegenüber der NÖN.

Seit Montagvormittag kämpften neun Feuerwehren gegen einen Waldbrand in Frankenfels, ein Lagerfeuer wäre laut ersten Infos außer Kontrolle geraten. Die Flammen breiteten sich aufgrund der Trockenheit rasch aus.

Die Lage war aber gegen 13.00 Uhr nach Angaben von Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich gegenüber der APA im Griff.

Auslöser für die Flammen dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand gewesen sein, dass auf einer Wiese in der Nähe des Waldstücks Käferholz verbrannt worden war, hieß es seitens der Polizei. In diesem Zusammenhang könnte es zu Funkenflug gekommen sein.

Aufgrund großer Trockenheit und anhaltendem Wind kam es in den vergangenen Tagen im Bundesland vermehrt zu Waldbrandeinsätzen der Feuerwehr.

Am Samstagabend stand z.B. in Modsiedl bei Raabs an der Thaya (Bezirk Waidhofen) vorübergehend eine Fläche von bis zu 20 Hektar in Flammen:

