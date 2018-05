Mit großer Freude wurde der Landeskindergarten nach zweijähriger Bauphase offiziell eröffnet und gesegnet. Für den Neubau einer vierten Gruppe mit Bewegungsraum war das Volumen des Gebäudes um ein Drittel vergrößert worden – ein guter Anlass, um auch den Altbau aus den 1980er-Jahren einer Generalsanierung zu unterziehen.

Der Festakt wurde kurzfristig witterungsbedingt vom schön dekorierten Garten ins neue Gebäude verlegt. Dort konnte Bürgermeister Franz Größbacher eine große Anzahl an Ehrengästen sowie natürlich die Eltern mit ihren strahlenden Kindern begrüßen. Er bezifferte die Gesamtkosten mit 1,4 Millionen Euro und fand lobende Worte für das Planungsteam Schaupp und die beteiligten Firmen. Größbacher verwies in seiner Rede auch auf die „positive Talentwicklung, die sich auch in der Vergrößerung des Kindergartens widerspiegelt“.

Zu großen Beifallsstürmen rissen die drei Auftritte der Kindergartenkinder hin

Anita Flach, die Leiterin der Einrichtung, zeigte sich von der großen Investition für die Zukunft begeistert und bedankte sich namens des ganzen Teams. An den Segen von Pfarrer Alois Brunner schloss sich Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister mit ihrer Festansprache an. Sie rückte das „Familienland NÖ“ in den Vordergrund und spendete viel Lob und Applaus den eigentlichen Stars: den Kindergartenkindern.

Das MVÖ-Bläserensemble begleitete die Feierstunde musikalisch und setzte mit der Landeshymne den würdigen Schlussakkord.