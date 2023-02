Mostviertler Feldversuche on Tour – auch im Pielachtal

Die kulinarische Komfortzone zu verlassen und mit regionalen Zutaten Neues entdecken: Das ist das Ziel der Mostviertler Feldversuche. Drei Köche, der Kirchberger Hubert Kalteis vom Gasthof-Restaurant Kalteis sowie Stefan Hueber und Erich Mayrhofer, präsentieren die Vielfalt und den schöpferischen Mut der Gastgeberinnen und Gastgeber des Mostviertels. Sogar in Lech am Arlberg kochte das Trio bereits auf.

Heuer machen die Köche mit „Feldversuche on Tour“ in einer Vielzahl von Lokalitäten im Mostviertel halt.

Auch in Frankenfels: Am 15. August kann man auf der Burg Weißenburg dinieren. Nach einer kurzen Wanderung durch den Wald erwartet die Gäste eine kulinarische Performance in der renovierten Burg. Die Gerichte werden an gleich drei verschiedenen Schauplätzen im Burggarten, im Kaminzimmer und im Hof serviert. Reservieren kann man Plätze für das Kulinarik-Erlebnis in Frankenfels oder den anderen Schauplätzen auf feldversuche.at.

