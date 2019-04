Die Frankenfelser Hobbykünstlerin Gertraud Moser, Cousine des bekannten Annaberger Malers Sepp Gamsjäger der 1991 verstorben ist, und Besitzerin der Gamsburg, stellt derzeit dessen berühmtes Werk „Annaberger Kreuzweg“ in der Raiffeisenbankstelle Frankenfels aus.

Dieses Werk wurde bereits in 81 Gotteshäusern, darunter sogar in Moskau, präsentiert. Viele weitere Werke des Künstlers sind in der Gamsburg in Annaberg gegen Terminvereinbarung mit Gertraud Moser zu besichtigen. Nähere Informationen gibt es unter 0664/ 73798812 oder 02725/428. Die Ausstellung in der Raiba ist noch bis Freitag, 17. Mai, während der Öffnungszeiten zu besichtigen.