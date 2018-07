Ein Anruf genügt, und es geht bequem im Bus nach Scheibbs. Ab 6. August startet ein Anrufsammeltaxi von Frankenfels in die Bezirkshauptstadt. Jeden Montag kann das Angebot nach telefonischer Voranmeldung bei der VOR-Hotline unter 0810 810 278 genutzt werden. Der Bus fährt drei Mal am Tag hin und her, außer wenn der Montag ein Feiertag ist. Ein Einzelticket kostet 5,20 Euro und ist im Bus zu erwerben. Die genauen Abfahrtszeiten sind auf der Gemeindehomepage von Frankenfels zu finden. Es gibt außerdem ein eigenes Informationsblatt.

Das Anrufsammeltaxi entstand ob eines vielfach im Gemeinderat diskutierten Problems: die fehlende öffentliche Anbindung an Scheibbs. Dort fahren schließlich viele Frankenfelser zum Einkaufen hin, aber auch ins Krankenhaus oder zu Ärzten. „Von diesem Manko sind besonders die Gemeindebürger ohne Pkw negativ betroffen. Die fehlende öffentliche Verbindung stellt vor allem für die nicht mobile ältere Generation eine große Herausforderung dar“, berichtet Bürgermeister Franz Größbacher.

Einstimmig für die neue Mobilität

Vor einigen Monaten wurde dann auf Initiative von Geschäftsführendem Gemeinderat Arthur Vorderbrunner der Kontakt mit VOR und der Mobilitätsinitiative von NÖ-Regional aufgenommen. Die örtlichen Busunternehmen wurden schließlich zur Offert-Legung eingeladen. In der vergangenen Gemeinderatssitzung fiel dann der einstimmige Beschluss, das Anrufsammeltaxi mit der Firma Humpelstetter aus Frankenfels als Billigstbieter zu starten. „Jetzt haben alle Bürger die Möglichkeit, mobil unterwegs zu sein“, freut sich Bürgermeister Größbacher über das neue Projekt.