Mostviertler Feldversuche: Eine Burg, drei Köche und eine wilde Sau

Aus Burg wurde Haubenküche: Drei Köche - Hubert Kalteis vom Gasthof Kalteis in Kirchberg an der Pielach, Stefan Hueber vom Gasthof Hueber in St. Georgen an der Leys und Erich Mayrhofer vom Landgasthof Bärenwirt in Petzenkirchen - kochten auf der Frankenfelser Weißenburg auf. Zuerst wurden die über 50 Gäste Gäste im Innenhof von der Musik der „Loud Brass Air SIngers“ empfangen. Als Aperitif gab es neben Met-Bier, Kombucha, Dirndlsaft und Herzinger Bier aus Waidhofen an der Ybbs ein eigens für die Feldversuche produzierter Birnen Pet Nat von Haselberger Most aus St. Valetin.

Die experimentellen Gerichte sorgten bei den Gästen für Begeisterung. Foto: weinfranz.at

Die eigentliche kulinarische Darbietung fand in zwei Sälen im Inneren der Burg, im Nord- und Südpalas, statt. Die Hauptrolle spielte dabei eine Wildsau – sie bildete die Grundlage für die zehn Gänge. Den Anfang machte Sashimi vom Lungenbraten auf Wacholdertrieben, gefolgt von Hirn mit Ei und Saiblingskaviar im Eierbecher sowie Ochsenherzparadeiser mit Wildsauherz. Nach einer Knochensuppe mit Milzcrumble wurden Spareribs mit Löwenzahnhonig serviert. Es folgten Pörkölt mit Langos, Steak vom Rücken und Ossobuco mit Dirndlolive. Den süßen Abschluss bildeten Schnürkrapfen mit Grammeln und Marillen sowie Blutpraline vom Schweiß und Stollwerk vom Markknochen als Petits Fours.

Begleitet wurden die Feldversuche-Köche von einigen Produzent:innen aus der Region. Der Traisentaler Winzer Siegfried Resch und der Winzerhof Erber aus Oberwölbling steuerten ausgezeichnete Weine bei, von der Destillerie Farthofer aus Öhling bei Amstetten wurde Mostello Jahrgang 2005 ausgeschenkt. Nach dem Essen gab es Standing Ovations für eine gelungene Veranstaltung, die von den Köchen und ihren Teams in Zusammenarbeit mit Mostviertel Tourismus sowie den Burgeigentümern vorbereitet und organisiert wurde.