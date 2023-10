Musikalische Reise in die Bundeshauptstadt

Oft schon traten Katharina Hohenberger und ihr Vater Manfred als Duo „Wiener Brut“ auf, nun standen sie in neuer Besetzung als Quartett auf der Bühne. In gewohnter Manier gaben sie Musikstücke aus der Bundeshauptstadt zum Besten.

Das Konzert, das vom Team der Bibliothek Frankenfels unter der Leitung von Johanna Umgeher organisiert wurde, lockte rund 70 Gäste in die Aula der Mittelschule. „Wiener Brut“ begeisterte das Publikum mit einer rund zweistündigen Darbietung, bei der sowohl traditionelle Wienerlieder als auch Eigenkompositionen aus ihrem aktuellen Album "Was morgen is" zu hören waren.

Das Bibliotheksteam sorgte mit Getränken und Snacks für das leibliche Wohl der Gäste und freute sich ebenso wie das Publikum und die Musiker über einen rundum gelungenen Abend.