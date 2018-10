Wie die Medien in der Vorwoche berichteten, wird die „Neue Mittelschule“ einer Reform unterzogen, die voraussichtlich bereits im nächsten Schuljahr 2019/20 wirksam wird.

Die Neue Mittelschule wurde ab 2008 Schritt für Schritt in ganz Österreich eingeführt und wird künftig nur mehr als „Mittelschule“ bezeichnet werden. Was das Reformpaket konkret mit sich bringt, wird man in den nächsten Wochen und Monaten erfahren. Die Neue Mittelschule in Frankenfels ist für eine Maßnahme aber bereits bestens gerüstet.

„Wir haben aus Platzgründen, weil wir das Eingangsportal mit der Volksschule teilen, erst gar nicht den Schriftzug ‚Neue Mittelschule‘ am Schuleingang montiert, sondern uns von Anbeginn als ‚Mittelschule‘ bezeichnet“, berichtet Direktor Reinhard Wilhelm. „Während auf unserem Schulgebäude straßenseitig mit großen Buchstaben der Namenszug ‚Haus der Bildung‘ zu lesen ist, werden andere Schulen den Maler holen müssen, um das Wort ‚Neue‘ zu überpinseln“, freut sich der Schulleiter.