Ein großes Güterwegeprojekt, das die Gemeinde in den vergangenen drei Jahren in mehreren Bauabschnitten umgesetzt hat, ist nun abgeschlossen. Die Weganlage „Wieshäuser“ in der Weißenburggegend hatte ein Bauvolumen von knapp unter 600.000 Euro. Auf einer Länge von 1,6 Kilometern wurden insgesamt acht Liegenschaften, darunter fünf Wohnhäuser, aufgeschlossen.

Abteilungsleiter Leonhard Roteneder und Stephan Karner von der Agrarbezirksbehörde, Güterwegabteilung Scheibbs, überzeugten sich gemeinsam mit Gemeinde-Güterwegreferent Vizebürgermeister Heinz Putzenlechner und Wegobmann Franz Mitterer von dem gelungenen Abschluss des Großprojekts. Sie nahmen die Bauabnahme und Schlussbesichtigung vor.