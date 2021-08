Fatal endete die Motorradausfahrt am Freitagnachmittag für einen Neulengbacher ins Pielachtal. Der 22-Jährige war auf der B 39 in Richtung Frankenfels unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er plötzlich die Kontrolle über sein Bike und stürzte.

Sein Motorrad schlitterte gegen den entgegenkommenden Pkw eines 82-jährigen Pielachtalers und verkeilte sich darunter. Der Biker erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein junger Leichtfahrzeuglenker handelte vorbildlich: Er stellte sein Fahrzeug absichernd vor den verletzten Motorradlenker. Die Besatzung eines zufällig vorbeikommenden Krankentransportfahrzeuges des ASBÖ Frankenfels nahm unverzüglich dessen Erstversorgung bis zum Eintreffen des Notarzthubschraubers „Christophorus 15“ vor. Der 22-Jährige wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Landesklinikum Amstetten gebracht. Der Autolenker kam mit leichten Verletzungen davon. Die Feuerwehr Frankenfels nahm die Bergung der beiden Fahrzeuge vor; die B 39 war im Bereich der Unfallstelle bis 16 Uhr gesperrt.