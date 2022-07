Nixhöhle für Kids

Werbung

Nach zwei Jahren Pause ist nun die Kinderführung „Nixi - Kalkstein“ in der Frankenfelser Nixhöhle wieder erlebbar. Kinder von sechs bis zwölf Jahren in Begleitung Erwachsener können teilnehmen. Diese speziellen Führungen mit dem „guten Geist der Höhle“ Albin Tauber gibt es bereits seit Juli 2009, also begeistern sie groß und klein schon seit über 13 Jahren.

Geschichten und Sagen lockern das Höhlenerlebnis auf und es gibt viel Interessantes aus der Welt der Höhle und über ihre Bewohner zu erfahren. Bei der Führung ist Abwechslung garantiert und in spielerischer Form lernen die Kids die Welt unter Tage näher kennen. Nach der Führung gilt es das erworbene Wissen beim Höhlenquiz in Form eines Fragebogens zu testen. Während der Führung werden alle im Quiz vorkommenden Fragen mit erörtert, sodass es ein Leichtes sein sollte, alles zu beantworten.

Als Belohnung für die Teilnahme und der Beantwortung der Fragen erhält jedes Kind eine 3D Karte der Höhle und einen Preis. Um die Natur auch außerhalb der Höhle besser zu verstehen gibt es eine Drehscheibe mit dem Schwerpunkt „Pflanzen und Tiere im Jahreslauf“ und eine Broschüre. Teilnahmemöglichkeit ist am Dienstag, dem 26. Juli, um 10 Uhr und 14 Uhr, und die zweite Möglichkeit ist am Dienstag, dem 9. August ebenso um 10 Uhr und 14 Uhr. Nach rund 20 Minuten Weg vom Parkplatz ist der Treffpunkt vor der Höhle erreicht. Dauer ist rund zwei Stunden in und außerhalb der Höhle. Warme Kleidung und passendes Schuhwerk nicht vergessen, die Höhlentemperatur beträgt +6°C.

