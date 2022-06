Sanierung der Hölzernen Kirche ist nun vollendet

Werbung

Unermüdlich waren sie aktiv. Freiwillige Helfer haben in den vergangenen Wochen die Hölzerne Kirche renoviert, die NÖN berichtete:

„Sanfter Tourismus“ An „Hölzerner Kirche“ nagt der Zahn der Zeit: Sanierung ante portas

Gemeinderatsbeschluss Sanierung für Hölzerne Kirche in Schwarzenbach

Jetzt ist die Sanierung weitgehend abgeschlossen. Federführend war dabei auch Tourismusobmann Gerhard Hadinger. „Wir haben das Kirchendach mit gehackten Lärchenschindeln neu eingedeckt und den zum Teil morschen Unterbau der Kirche erneuert. Außerdem haben wir das Kupferblech ersetzt und die alten desolaten Kirchenbänke durch mit originalen Reliefs versehenen Bänken aus gebeizter Weiß-Esche ersetzt“, zählt er auf.

Nicht genug: Die Helfer haben das alte Plumps-Klo durch ein neues mit liebevollen Details ersetzt und den Weg dorthin erweitert und begradigt. Weitere Details, wie das Kupferblech am Dachgiebel, das Ausbessern der Innenverkleidung, die Restaurierung der Kerzenständer sowie der Neuanstrich der Außenseite folgen in den nächsten Tagen.

„Ziel ist, dass die Kirche zur Pilgerwanderung von Schwarzenbach zur Hölzernen Kirche am 19. Juni fertig in neuem Glanz erstrahlen wird“, kündigt Hadinger an.

