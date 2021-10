Die Historie von Frankenfels ist durch großzügiger Schenkungen ans Gemeindearchiv wieder ein Stückchen besser aufgezeichnet. Der Fotograf Johann Marsam und der Regionalforscher Bernhard Gamsjäger überraschten Bürgermeister Herbert Winter mit hunderten zeitgeschichtlichen Aufnahmen aus vielen Heimatforschungsprojekten.

Der ehemalige Vize-Bürgermeister Hermann Niederer hat tatkräftig dabei geholfen, auch verloren Geglaubtes wieder aufzufinden. Marsam und Gamsjäger gestalteten zwischen 1982 und 2007 25 regionalhistorische Ausstellungen und verewigten sich mit zahlreichen Publikationen.

Bürgermeister Herbert Winter bekam von Anton Stöckl seine Dokumentation der Burggespräche geschenkt. Gemeinde Frankenfels

Seit 1989 organisiert Gamsjäger die jährlichen Burggespräche der Gemeinde Frankenfels auf der Burg Weißenburg. Die hat ein besonders engagierter Rabensteiner mit Frankenfelser Wurzeln dokumentiert: In den letzten 20 Jahren hielt der 89-jährige Anton Stöckl 15 Burggespräche mit der Kamera fest. Er sammelte seine Fotos in Mappen, ergänzte sie noch mit Berichten und schenkte sie der Gemeinde.

Auch diese Zeitdokumente finden ihren Weg ins Gemeindearchiv. Der Fotograf will, „dass die Leute nicht nur das momentane Leben kennen, sondern wissen, was früher passiert ist.“ Dazu will er seinen Beitrag leisten.