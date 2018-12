Die örtliche Raiffeisenbank übernahm wieder das Sponsoring für das wichtige Bewerbungstraining mit dem St. Pöltner Trainer Hermann Pechacek. In vier Unterrichtsstunden, die wie im Flug vergingen, erarbeitete er mit den Schülern der 4. Klasse Mittelschule die wichtigsten Regeln bei persönlichen Bewerbungsgesprächen. So arbeiteten die Schüler aus, worauf es in Bewerbungsgesprächen wirklich ankommt, ehe es für sie ans Präsentieren ging. Fehler, wie schnipsende oder verkrampfte Finger, wurden mittels einer Video-Analyse behoben, sodass den Schülern bei Präsentationen nun nichts im Wege steht.

Fortgeführt wird das beliebte Training mit einem vierstündigen Workshop in Präsentationstechnik. Dieser wird diesmal vom Elternverein gesponsert.