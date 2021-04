Naturbelassener Honig aus dem eigenen Bienenstock. Diesen Wunsch hegen immer mehr Menschen. „Nähe zur Natur, Ausgleich zum oft stressigen Alltag und das Ernten eines hochwertigen Naturproduktes sind für viele der Ansporn, den Schritt in die Imkerei zu wagen“, weiß Franz Aigelsreiter.

Er ist Obmann des Imkervereins Frankenfels/Schwarzenbach. Was ihm jedoch bei Neueinsteigern auffällt, ist, dass diese sich oft vorrangig übers Internet oder mitunter durch Fachliteratur Informationen rund um die Imkerei holen, aber zu wenig Kontakt zu anderen, erfahrenen Imkern suchen. Daher machte er jetzt via Aussendung, unter anderem auch auf der Schwarzenbacher Gemeindewebseite, auf den Imkerverein im Oberen Pielachtal aufmerksam. „Als ortsansässige Imker unterstützen wir künftige Imker mit unserem Fachwissen sehr gerne“, sagt er. Gerade die jahrelange Erfahrung erleichtere einen erfolgreichen Ertrag und den Erhalt gesunder Bienenvölker.

„Gestochen werden gehört dazu.“ Franz Aigelsreiter über das Imkerdasein

27 Imker und derzeit 160 Bienenvölker in den Gemeinden Schwarzenbach, Frankenfels sowie in Puchenstuben und St. Anton/Jessnitz im Nachbezirk Scheibbs hat die Ortsgruppe, deren Anfänge in das Jahr 1939 zurückgehen. Die Liebe zu den Bienen vermittelte ihm bereits in der Kindheit sein Vater Hermann, der damals nur zwei bis drei Bienenvölker hatte. „Ich führte die Bienenzucht fort. Derzeit habe ich rund 20 Völker“, erzählt er. Während im Winter ein Volk rund 4.000 bis 5.000 Bienen aufweist, steigt das im Laufe der Monate auf bis zu 50.000 Tiere pro Volk. „Das Brutnest braucht immer 36 Grad. Das Zittern mit den Flügeln der Tiere erzeugt Wärme, kostet diese aber auch sehr viel Energie“, erklärt er.

In Österreich ist die Carnica-Biene zu Hause. So soll es nach Aigelsreiter auch bleiben, denn: „Andere Rassen schaden der heimischen Biene.“ Das Wissen um die für Bienen gefährliche Varroa-Milbe ist wichtig. Er warnt: „Diese ist nur schwer zu bekämpfen, wenn sie sich in der Brut vermehrt.“

Ein Imker braucht eine gute Ausrüstung. „Gestochen werden gehört aber dazu“, schmunzelt er. Bienenfreund Aigelsreiter hofft, dass sich die Corona-Lage bald entspannt, damit sich „alte“ und neue Imker im VAG Leb wieder austauschen können.