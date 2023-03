Seifenkisten-Premiere: Schnelle Flitzer ohne Motor

Selbst konstruiert, flott und dennoch ohne Motor – so sollen die Seifenkisten in Frankenfels an den Start gehen. Der Verein „Spuatzirkus“ organisiert am Samstag, 12. August, das erste Seifenkisten- und Bobbycarrennen im Tal. Gestartet wird auf der 300 Meter langen Rennstrecke um 13 Uhr bei der Grassermühle.

„Ich habe vor ein paar Jahren bei einem Rennen zugesehen, war begeistert und habe mich gefragt, warum dieses Event nicht auch bei uns stattfindet“, erzählt Mitinitiator und Vereinsmitglied Gerald Karner von seinem Vorhaben. Schon seit zwei Jahren will er das Seifenkistenrennen veranstalten. Nach der Coronapandemie sei im Sommer nun der perfekte Zeitpunkt dafür.

Um ein reibungsloses Rennen zu gewährleisten, laufe die Vorbereitungsphase bereits auf Hochtouren. „Jede Pilotin und jeder Pilot muss sich zudem an unsere vorgegebenen Teilnahmebedingungen halten“, informiert er. Damit drei Kategorien mit den zugehörigen Altersklassen sicher antreten können, sei der Einbau einer Bremse essenziell. Außerdem bestehe Helmpflicht.

Auch die Kleinsten können bei dem Spektakel mitmachen. Kinder von drei bis sechs Jahren dürfen mit ihren Bobbycars um die Wette flitzen. „Ein Probelauf sowie zwei Wertungsläufe seien bei allen Teilnehmenden vorgesehen. Karner versichert zudem: „Die schönsten und schnellsten Wagen werden mit Preisen prämiert.“

Genauere Infos sind auf der Facebookseite „Spuatzirkus“ zu finden. Bis Donnerstag, 11. Juli, ist die Anmeldung unter spuatzirkus@gmx.at oder über Facebook möglich.

