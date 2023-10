Spitze des Dorferneuerungsvereins neu gewählt

Kürzlich fand die Hauptversammlung des Frankenfelser Dorferneuerungsvereins mit Neuwahlen des Vorstandes statt. Obfrauen Stefanie Bieder und Stellvertreterin Isabella Aigelsreiter eröffneten die Sitzung mit einem Rückblick auf die letzten Jahre. 2016 übernahmen die beiden die Dorferneuerung von Oberschulrätin und Ehrenpräsidentin des Vereines Helga Wegerer.

Mit insgesamt drei Ideenworkshops, die für die gesamte Bevölkerung geöffnet waren, wurden Ideen für Projekte erarbeitet. Darunter waren z.B. das Nattersplatzl, der Funcourt, der Ort der Begegnung, die Freibadoffensive und mehr. Auch der Generationenpark ist so entstanden, bei dem durch die Dorferneuerung als Förderträger rund 14.800 Euro generiert werden konnten. Die durch die Familienfreundliche Gemeinde initiierte Attraktivierung der Wanderwege konnte die Dorferneuerung mit 3.200 Euro unterstützen. Beim Adventmarkt in Frankenfels 2017 wurden die Gemeindeamtsfenster geschmückt und beleuchtet. Ebenso am Dirndlkirtag 2017 brachte sich das Team des Vereines mit dem Lichtermeer in der Natters ein.

Einen zweiten Preis beim NÖ Dorferneuerungswettbewerb durfte Wegerer 2018 entgegennehmen. Und zwar für das Projekt „Laubenbachmühle ist mehr als ein Betriebszentrum“. Gestaltet wurde ein Mühlenrad und ein Wirtschaftsbaum). Eingereicht aber noch in der Förderabwicklung sind die Projekte zur Attraktivierung des Kinderspielplatzes - ein Trinkbrunnen und neue Spielgeräte wurden errichtet - und der Funcourt.

Anschließend wurden die Neuwahlen durchgeführt. Obfrau ist nun Andrea Schagerl, ihre Stellvertreterin ist Margit Niederer. Das weitere Vorstandsteam mit Ingrid Aigelsreiter, Elisabeth-Wieland-Widder, Sarah Eigelsreiter, Daniela Öhlsasser und Franz Schnabel wurde einstimmig bestätigt.

„Wir freuen uns schon darauf neue Projekte und Ideen für die Frankenfelserinnen und Frankenfelser zu entwickeln und umzusetzen. Einige Ideen schwirren schon im Kopf, die wollen wir schon bald in einer neuerlichen Sitzung besprechen und ausarbeiten!“, so die neu gewählte Obfrau Andrea Schagerl.