Unfälle auf Eis und Schnee

Mit der plötzlichen Winterrückkehr hatten einige Lenker nicht gerechnet, manchen wurde die rutschige, teilweise schneebedeckte Fahrbahn zum Verhängnis. Gleich zwei Unfälle ereigneten sich in der Gemeinde Frankenfels.

Am Sonntag verlor ein Autofahrer in der Weißenburggegend die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam mit seinem Pkw samt Anhänger von der Straße ab und erst in der Böschung zum Stehen. Der Mann hatte Glück, er blieb unversehrt. Der Tiertransporter war zum Unfallzeitpunkt leer. Die Feuerwehren Weißenburg und Frankenfels eilten ihm zur Hilfe und zogen das Gespann wieder zurück auf die Fahrbahn.

Schon am Tag zuvor mussten die Frankenfelser Feuerwehrkameraden zu später Stunde ausrücken. Kurz vor Mitternacht hatte ein Lenker in der Laubenbachgegend auf der schneebedeckten B 39 die Kontrolle über seinen Wagen verloren und stürzte in den Nattersbach. Der Wagen kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Die Floriani zogen seinen Pkw wieder aus dem Wasser. Dieser wurde durch den ungewollten Ausritt schwerst beschädigt. Während der Bergung musste der Verkehr auf der B 39 wechselseitig angehalten werden.

