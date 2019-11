Der Kochkurs der Gesunden Gemeinde im Rahmen von „Vorsorge Aktiv“, in der Säule Ernährung lockte viele Teilnehmer in die Schulküche im Haus der Bildung. Bei Vorsorge Aktiv werden den drei Säulen Ernährung, Bewegung und mentale Gesundheit je 24 Einheiten gewidmet. Nach gesamt 72 Stunden Betreuung und über neun Monaten wird die Gruppe in Frankenfels Mitte Dezember ihren Abschluss feiern.

Die Speisekarte konnte sich beim vierstündigen Kochkurs der Gesunden Gemeinde unter der Leitung von Christa Mitterer sehen lassen. Am Menüplan standen Kürbisquiche, Rote-Linsen-Suppe, Hühnerfleisch mit Couscous, Erdäpfel-Roulade, saisonale Salate und eine Mohn-Mango-Creme.

Hinter dem Kochkurs stand er Gedanke, zuckerreduziert, mit weniger Fleisch und saisonal zu kochen. Der Kochkurs kam bei den Teilnehmern ausgezeichnet an und die Schulküche war wieder einmal die perfekte Drehscheibe.