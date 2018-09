Die Freiwillige Feuerwehr Weißenburg veranstaltete eine Unterabschnittsübung in der Tiefgrabenrotte. Übungsannahme waren zwei vermisste Wanderer, die ausfindig gemacht werden sollten und die im Anschluss sicher gerettet wurden.

Nach der Übung erfolgte eine Besprechung mit den rund 65 Teilnehmern der fünf Feuerwehren beim Feuerwehrhaus: Gerhard Walter, Günter Niederer, Manuel Prammer, Andreas Weissenbacher, Erhard Schagerl, Jürgen Mitterhauser, Hannes Freudenthaler, Christoph Prammer und Übungsleiter Günter Tuder. | Feuerwehr Weißenburg

Besonders geachtet und wurde dabei auf die Zusammenarbeit der Freiwilligen Feuerwehren Kirchberg an der Pielach, Loich, Schwarzenbach an der Pielach, Frankenfels und Weißenburg. So wurden Mitglieder der Feuerwehren ausgetauscht. Es kamen erfahrene Funker in die Einsatzleitung und im Gegenzug unterstützten ortskundige der örtlichen Feuerwehr die anderen Besatzungsmitglieder bei der Orientierung im unwegsamen Gelände.

Großes Lob gab es von den Teilnehmern der Ortsstelle der Bergrettung Kirchberg, die schon bei der Planung die Organisatoren unterstützten und bei der Übungsbesprechung einige wertvolle Hinweise gaben. Ein besonderer Dank der Feuerwehren gilt den Grundbesitzern Prammer, Goebel und Karner, die den Wehren erlaubten auf den Wegen und im Wald zu üben. Insgesamt waren rund 65 Personen eingesetzt.