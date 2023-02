Feuerwehr-Kommandant mit 35 Jahren

Thomas Wutzl prägte die Frankenfelser Feuerwehr zehn Jahre lang als Kommandant. Die ganze Zeit an seiner Seite: sein Stellvertreter Daniel Häusler. Jetzt trat er in Wutzls Fußstapfen und wurde vor einigen Wochen zum Kommandanten gewählt.

1998 kam der heute 35-Jährige zur Frankenfelser Wehr. Ohne „familiäre Vorbelastung“, wie er schmunzelt. Seine Schwester folgte ihm und ist bis heute bei der FF dabei. Sie ist das einzige weibliche Mitglied, das vorher bei der Feuerwehrjugend war. Die anderen drei sind Quereinsteigerinnen. Sonst rekrutieren sich die Mitglieder aber eigentlich alle aus der Jugend, Quereinsteiger sind sehr selten.

„Verantwortung kann dir niemand abnehmen“

Vor der Kommandanten-Rolle hat Häusler „schon ein wenig Ehrfurcht“, auch wenn Wutzl der Wehr ja noch erhalten bleibt. „Du trägst dann einfach die Hauptverantwortung, das kann dir niemand abnehmen“, so der Frankenfelser.

Vor allem heutzutage erreicht ihn durch diverse Messenger-Services eine große Nachrichtenflut, die es einmal abzuarbeiten gilt. Das Wichtigste und Schönste als Feuerwehrmann bleibt aber das Helfen in einer Notsituation, „und der Dank danach, das ist ein Ansporn zum Weitermachen.“ Sicher gäbe es Einsätze, die schwieriger zum Verkraften seien, vor allem solche, mit Personenschaden. „Da muss man sich dann zusammensetzen und das besprechen.“

Heuer stehen schon drei Fixtermine im Feuerwehrjahr fest: eine Disco am 22. April, das 140-Jahr-Jubiläum am 30. April und das Feuerwehrfest am 3. September. Außerdem muss die Wehr die kommenden Jahre ein neues Tanklöschfahrzeug anschaffen. Das jetzige ist bereits 22 Jahre alt und die Lieferzeit für neue sind ebenfalls drei Jahre. Das sei einmal die größte Herausforderung für die kommenden Jahre. Das Feuerwehrhaus sei ja zum Glück erst vor Kurzem fertig geworden, sagt der Neo-Kommandant.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.