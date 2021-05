Der Besuch des Lastkrafttheaters der Theatergruppe rund um Max Mayerhofer und David Czifer gehört vielerorts schon zum Fixpunkt in den Veranstaltungskalendern.

Heuer bringt das Team „Höllenangst“ von Johann Nestroy auf die Bühne. „Das Stück eignet sich besonders gut für die ungewöhnliche Bühne. Erstmals wird der ganze Lkw bespielt, einige Szenen spielen auch im Führerhaus“, verrät Mayerhofer.

Bei freiem Eintritt will die Theatergruppe in diesen komplizierten Zeiten ein lautes turbulentes Stück bieten, das dem Publikum einen lustigen Abend bereiten soll. Regie führt in bewährter Weise Nicole Fendesack. „Verwechslungen zum Amüsement des Publikums sind immer turbulent, die Charaktere verstricken sich in Widersprüche und der Spaß ist perfekt!“, ist das Team von der Auswahl des Stückes überzeugt.

Sicherheitskonzept mit Gemeinden umgesetzt

Die Proben durften im Gegensatz zum ersten Lockdown durchgeführt werden. „Wir sind alle getestet und proben bei Karl Gruber alleine in einer Halle, in der wir auch alle notwendigen Abstände und Sicherheitsmaßnahmen einhalten können“, berichtet Czifer.

Auch bei den Auftritten wird penibel darauf geachtet, dass alle gültigen Maßnahmen eingehalten werden. „Die Auflagen werden in Zusammenarbeit mit den Gemeinden umgesetzt“, sagt Mayerhofer. So gibt es etwa in St. Margarethen nur Zutritt mit Platzreservierung.

„Das Konzept des Lastkrafttheaters ist aber sicher eine Theaterform, die krisensicherer ist, als das herkömmliche Theater, da bei uns der Mindestabstand im Publikum leicht gewahrt werden kann und wir im Freien spielen“, betont Czifer. Schon im Vorjahr habe man gesehen, dass das Publikum sich gut an die Situation anpasse.