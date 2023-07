Drei Tage lang Top-Stimmung beim Feuerwehrfest in Weinburg

Mit Grillhenderl, einer Wein- und einer Seidlbar und einer Hüpfburg für Kinder wartete die Freiwillige Feuerwehr Weinburg auf. Am Freitagabend erfolgte der Bieranstich durch Bürgermeister Michael Strasser. Danach gab es Livemusik von „Echt Stark“. Die „Mostlandstürmer“ sorgten am Samstagabend für beste Stimmung. Den Frühschoppen am Sonntag begleitete der Musikverein Schwarzenbach musikalisch. Auch eine Kinderdisco gab es.

Kommandant-Stellvertreter Markus Kerschner, Kommadant Engelbert Seiser Verwalter Harald Heigermoser und dessen Stellvertreter Patrick Wammerl freuten sich sehr, viele Gäste aus der Gemeinde und der Region begrüßen zu dürfen.