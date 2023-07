Feuerfehrfest Tradigist: Disco, Livemusik und ein Einsatz

Vollbild

Der Besuch des Tradigister Feuerwehrfestes gehört für die bayrische Feuerwehr Burgtreswitz mittlerweile schon dazu. Die Band "Traincorn" mit Tobias Laller, Martin Winter, Lucie Fadinger, Ricardo Aigner und Sebastian Buresch trat am Eröffnungsabend am Tradigister Fest auf. Brigitte und Walter Trska ließen sich den Besuch des Festes nicht entgehen. Extra aus Schladming angereist waren Sandra Mortensohm, Roman Sieder sowie Elvira und Siegfried Grubner. Die "Mostlandstürmer" rockten das Fest am Samstagabend. Sarah Wieland und Fabian Enne versorgen die Gäste an der Cocktailbar. Der Rabensteiner Schützenmeister Peter Mayerhofer betreute den Schießstand. Stefan, Celine und Matthias Steigberger ließen es sich in Tradigist schmecken. Auch Johanna Gansch und Stefan Kalteis genossen das Fest.

