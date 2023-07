Ober-Grafendorf: Drogerie bleibt im Ortskern

In den letzten Monaten und Wochen verdichteten sich die Gerüchte, dass die Bipa-Filiale in Ober-Grafendorf in den kommenden Jahren gemeinsam mit dem Penny-Markt in einen Neubau an den Ortsrand Jahren umziehen soll. Der Rückzug wäre damit ein erheblicher Verlust; einerseits als Frequenzbringer und Belebung des Ortskerns der Pielachtaler Gemeinde, andererseits ein Wegfall für die Nahversorgung im Zentrum.

Gründe wären vor allem die mangelende Parkplatzsituation oder die Enge in der Filiale. Aber auf Nachfrage bei der Rewe Group teilt diese mit, dass es in Ober-Grafendorf derzeit keine Projekt gibt, über die der Konzern zum gegebenen Zeitpunkt Informationen bereitstellen kann. Rewe werde sich weiterhin bemühen, ein zufriedenstellendes Angebot bereitzustellen.