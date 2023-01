Neues Lokal eröffnet in der Kirchberghalle

Werbung

Ab Jänner des neuen Jahres fungiert Alejandro Estrada-Seywald als neuer Pächter für das Gastlokal und die Bewirtung in der Kirchberghalle. Das bunte Lokal führt den Namen „Fresco Grill Kirchberg“ und bietet Tex-Mex sowie internationale Küche an.

Der Gastronom wird das Lokal mit einem Soft-Opening am 21. Jänner eröffnen. Da steht direkt die erste Herausforderung an: An diesem Tag findet auch der Bauernball in der Kirchberghalle statt. Die Öffnungszeiten sind vorerst von Donnerstag bis Sonntag, jeweils von 11 bis 22 Uhr. Einerseits wird es ein Dining-Lokal sein. Anderseits plant Estrada-Seywald, im Pielachtal ein Zustellservice mit Elektroautos aufzubauen, das von Frankenfels bis Ober-Grafendorf reicht.

Artikel #349135913 Bereicherung fürs Tal

„Wir bieten mexikanische Spezialitäten wie Burritos und Tacos an“, berichtet der Wirt. „Wir servieren auch Tapas. Das sind kleinere Appetithäppchen, wie es sie in Spanien und in der Karibik gibt.“ Zusätzlich will er Wiener und österreichische Küche anbieten und auch Austro-Tapas servieren. „Wir richten uns nach den Wünschen der Gäste.“

„Wir richten uns nach den Wünschen der Gäste“

Was dem Gastwirt wichtig ist: „Alle Fleisch- und Meeresgerichte werden bei uns frisch gegrillt.“ Das spiegelt sich auch im Namen des Lokals: „Fresco“ heißt „frisch“ auf Spanisch und Italienisch. Unterstützt wird er von seiner Gattin Irene, einer gebürtigen Österreicherin und seinem Personal. Die Produkte für die Küche möchte er möglichst von regionalen Produzenten beziehen.

So international wie die Küche ist auch die Abstammung des Gastronomen: Alejandro Estrada-Seywald verbrachte seine ersten drei Lebensjahre in Ohio in den USA. Danach lebte er bis zum 15. Lebensjahr in Panama, wo er die Matura absolvierte. Zurück in den USA folgte ein Studium auf einer Hotel-, Tourismus- und Kulinarik-Schule. Er war schon in verschiedenen Bereichen der Hotellerie und Gastronomie tätig und betreibt seit Jahren das Gastlokal „Fresco Grill“ in der Liechtensteinstraße in Wien.

Zweites Standbein: Import von Fritteusen

Geplant ist, dass der Gastwirt in Kürze mit seiner Familie nach Kirchberg übersiedelt. Hier meldet er auch den Firmensitz für eine weitere Firma an. Und zwar ist er Generalimporteur für emissionsfreie Frittier-Automaten für das Gastgewerbe. Die Forschungsabteilung und die Fabrik zur Herstellung der Geräte befinden sich in Spanien.

„Ich freue mich, dass wir einen neuen und motivierten Gastronomen als Pächter gefunden haben“, erklärt Bürgermeister Franz Singer. „Er hat viele gute Ideen. Wenn er diese umsetzen kann, wird das eine tolle Ergänzung zum bestehenden Angebot und eine große Bereicherung für unseren Ort und das Tal. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.“

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.