In Weinburg 1.000 Teile für den guten Zweck genäht

Lange hatte die Weinburgerin Petra Hell die Hoffnung, dass ihr Benefiz-Nähprojekt dieses Jahr wieder gemeinsam in der Kerschanhalle stattfinden kann. Doch der erneute Lockdown kam dazwischen. Also disponierte sie um und packte Sackerl mit den Materialen für die Helfer zusammen.

Insgesamt 48 Personen halfen mit. Einige schnitten nur zu, andere nähten indes und manche machten beides. Es entstanden 265 Kopfbedeckungen für Chemopatienten, 242 Bodys und 427 Pumphosen für Frühchen sowie 34 Sternenkinderkleidungsstücke. Verarbeitet wurden dafür 156 Quadratmeter Stoff, 315 Laufmeter Bündchen und 2.442 Druckknöpfe.

„Auch wenn der Lockdown heuer wieder gemeinsames Nähen verhindert hat, haben wir uns nicht unterkriegen lassen“, freut sich Hell über die Mithilfe. Obwohl sie später dran war mit der Ausgabe, habe alles super funktioniert. Der Großteil der genähten Stücke wurde bereits übergeben.

„Die Frühchen-Kleidung hat eine Bekannte, die auf der Neonatologie arbeitet, mitgenommen und die Hauben gehen an die Initiative Onko Mützen Österreich“, erklärt Hell. Der Termin für das kommende Jahr steht fest. Am Samstag, 3. Dezember 2022, soll endlich wieder gemeinsam in der Kerschanhalle in Weinburg für den guten Zweck genäht werden.