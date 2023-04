Frankenfels: Landtechnik-KFZ Hösl präsentierte Landmaschinen

Viele Besucherinnen und Besucher trotzten dem schlechten Wetter, auch eine Abordnung des Wirtschaftsbundes Frankenfels. Obfrau und geschäftsführende Gemeinderätin Elisabeth Wieland-Widder, Gemeinderat Christoph Wutzl und Vizebürgermeister Christof Eigelsreiter machten sich ein Bild vom Angebot.

Gerhard Hösl gründete 1986 die Firma am Standort Schlagerboden, 1993 übersiedelte das Unternehmen in die Rosenbühelrotte. 2021 übernahm seine Tochter Claudia Bichler-Hösl die Geschäftsführung. Aktuell beschäftigt die Firma am Standort zwölf Mitarbeitende.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.