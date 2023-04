Gemeinde St. Margarethen hat 2023 viel vor

Auf zwei erfolgreiche Jahre blickte Bürgermeisterin Brigitte Thallauer (ÖVP) beim Frühjahrsempfang zurück: Die neue Aufbahrungshalle wurde gebaut und im Sommer 2022 gesegnet. „Der Bau passt sehr gut zum Pfarrhof, ist modern, ansprechend und bietet einen schönen Raum für eine würdige Verabschiedung“, hob sie hervor. Die Urnenanlage wurde um 16 Nischen erweitert, außerdem schuf die Gemeinde neue Parkplätze neben Schule und Friedhof. In Türnau wurden zudem alle Liegenschaften ans Kanal- und Wassernetz angeschlossen, heuer folgen Nebenflächen und Straßenbeleuchtung. Die in die Jahre gekommene Volksschule werde erstmal nicht saniert, so Thallauer: „Jedoch investieren wir laufend bei der EDV-Ausstattung und für einen modernen, zeitgemäßen Unterricht.“

Kinderbetreuung wird Herausforderung

Auch für 2023 hat sich die Gemeinde einiges vorgenommen: „Der Weiterbau unseres Feuerwehrhauses sowie die Erschließung des Matzingertals und der Tischlergasse mit Wasser, Kanal und Straße sind geplant, um die Bauplätze vergeben zu können“, kündigte Thallauer an. In der Fasangasse/Sierningstraße soll der Hochwasser-Abfluss durch ein zusätzliches Rohr verbessert werden. Die Beleuchtung für Pfarrgrund, Wiesen- und Ulmengasse wird geliefert, außerdem ist laut Thallauer die Errichtung der Straße geplant. Der Glasfaser-Ausbau soll zum Ende des zweiten Quartals starten. Außerdem könnten – im Zuge der Betreuungsoffensive des Landes – ab September rund 30 Kinder im Kindergarten hinzukommen. „Es wird eine große Herausforderung, aber der Gemeinderat wird sich darum bemühen“, versprach sie.

Als Höhepunkt des Neujahrsempfangs stand die Ehrung von Brigitte Sonnleitner und Gustav Klingenbrunner auf dem Programm. Brigitte Sonnleitner engagiert sich seit zehn Jahre als Schülerlotsin. „Bei schlechtem Wetter war ihr Auto ein warmes Wartehaus für die Buskinder und wenn der Bus überhaupt nicht kam, dann hat sie die Kinder zur Mittelschule gebracht“, berichtete die Ortschefin und sprach ihr Dank und Anerkennung aus.

Gustav Klingenbrunner, seit 2015 Ehrenbürger der Gemeinde, feierte seinen 90. Geburtstag. „Du bist ein Wahrzeichen von St. Margarethen“, betonte Thallauer. Daher will die Gemeinde ihm zu Ehren eine neue Ulme am Handlkreuz pflanzen. Sein Geburtstagsständchen und den gesamten Abend begleite ein Bläserensemble des Musikvereins Ober-Grafendorf St. Margarethen mit Obmann Leopold Lugbauer an der Spitze.

