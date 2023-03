Freiwillige säuberten Pielachufer in Hofstetten-Grünau

Jetzt ist die Pielach und das Pielachtalufer in Hofstetten-Grünau wieder ein Stückchen sauberer. Bei der jährlichen Frühjahrs-Pielachuferreinigung packten zahlreichen Vereine, Kinder und Erwachsene für einen sauberen Fluss mit an. Von den Ufern der Pielach und von ihren Nachbarflüssen entfernten sie einiges an Müll, darunter etwa auch einen alten Sonnenschirm oder einen CD-Player.

Organisatorin geschäftsführende Gemeinderätin Michaela Scholze-Simmel freute sich über den regen Andrang. Anschließend gab es eine Stärkung im Pielachpark.

