Müllsammler waren in St. Margarethen unterwegs

Dem Aufruf zum Müllsammeln im Gemeindegebiet von St. Margarethen von ÖAAB-Obfrau und Bürgermeisterin Brigitte Thallauer folgten, bedingt durch eine schlechte Wettervorhersage und mehreren parallelen Veranstaltungen, nur wenige Bürgerinnen und Bürger.

Doch das Wetter strafte die Vorhersagen Lügen. Und so marschierten zwölf fleißige Helferinnen und Helfer bei zwar etwas windigem, aber großteils sonnigem Wetter vom Gemeindezentrum aus in alle Himmelsrichtungen, um den Müll im Gemeindegebiet einzusammeln. Nach ungefähr zwei Stunden waren alle fertig und 15 Müllsäcke wurden zur ordnungsgemäßen Entsorgung ins Altstoffsammelzentrum transportiert.

Generell lag in diesem Jahr weniger Müll entlang der Straßen und in den Gräben, stellte die Gruppe mit Freude fest. Als Dankeschön gab es zum Abschluss noch eine kleine Jause im Gasthaus Planer in Rammersdorf.

