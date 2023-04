Musikverein Rabenstein läutete den Frühling ein

Mit dem „Musikantenmarsch“ und dem „Ungarischen Tanz Nr. 5“ eröffnete das Jugendensemble des Musikvereines Rabenstein das Konzert. Am Programm standen Stücke von „Pasadena“ bis „A Musical Fantasy“. Kapellmeister Werner Schwaiger leitete die Musikerinnen und Musiker. Obfrau Sonja Zeilinger freute sich über viele Gäste, darunter Vizebürgermeister Hubert Gansch, die Ehrenmitglieder Hermine Tschabek und Karl Egger sowie Abordnungen der örtlichen Vereine und benachbarten Musikkapellen. Durch das Programm führte Musikschulleiter Friedrich Anzenberger.

Auch zwei ganz spezielle Lieder standen am Programm: „Overture of a New Life“ sowie „….und der Rest ist Österreich“. Diese beiden Lieder waren Sandra Grätzls Prüfungsstücke zur Kapellmeisterin. Mit einem Blumenstrauß gratulierte Obfrau Zeilinger der Flügelhornistin zum Dirigentendiplom. Neu in den Reihen des Musikvereins sind die Jungmitglieder Julia Egger und Julian Schmirl. Matthäus Förster absolvierte das Jungmusikerleistungsabzeichen in Gold.

