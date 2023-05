Mitgliederbefragung: „Der Gegner sitzt nicht in der eigenen Partei“

Wenn man die SP-Funktionärinnen und -Funktionäre im Bezirk zur Debatte um die Parteiführung fragt, geben sie ein geschlossenes Bild ab. Nicht in dem, wen sie wählen. Das sagen ohnehin die wenigsten. Aber alle wünschen sich Ruhe, eine Rückbesinnung auf die Werte der Partei und sind der Überzeugung, dass es die Sozialdemokratie jetzt umso mehr braucht.

Weinburgs SP-Bürgermeister Michael Strasser findet es gut, dass es überhaupt eine Mitgliederbefragung gab: „In turbulenten Zeiten der Teuerung, Mietpreiserhöhung und Pflegekrise braucht es dringendst eine starke Sozialdemokratie, die nach dem Parteitag am 3. Juni die Ärmel aufkrempeln muss und geeint für die Menschen im Land, die es sich nicht selbst richten können, Lösungen erkämpft.“

Gerade jetzt würde es die Sozialdemokratie brauchen, nur leider tritt die Arbeit, die Funktionärinnen und Funktionäre jeden Tag leisten, momentan in den Hintergrund. Auf lokaler Ebene und in seiner alltäglichen Arbeit als Bürgermeister würden sich die bundesweiten Debatten nicht niederschlagen.

Für wen er stimmen wird, weiß er noch nicht: „Mir ist wichtig, dass miteinander gearbeitet wird, und im Sinne der Menschen Politik gemacht wird, vor allem für die, die es sich nicht richten können“. Bestes Beispiel: „Wenn ich mir anschaue, dass unser Landesenergieversorger EVN Sonderdividenden an die Aktionäre aufgrund Rekordgewinne ausschüttet, während sich andere den Kopf zerbrechen, wie sie ihre Stromrechnungen bezahlen sollen, braucht es die SPÖ in geeinter Stärke dringender denn je.“

Der zweite SP-Bürgermeister im Pielachtal ist Ober-Grafendorfs Ortschef Rainer Handlfinger. Auch er findet die Mitgliederbefragung richtig und wichtig. Er kritisiert, dass manche Medien die Debatte als Streit inszenieren würden. „Die Menschen wollen den Streit nicht, die Medien schon. Ein falsches Wort und die Medien inszenieren einen Streit“, so Handlfinger. An der SPÖ-Spitze wünscht er sich „Eine Persönlichkeit, die den Menschen Hoffnung gibt und diese Hoffnung auch erfüllen kann, indem sie sozialdemokratische Politik umsetzt.“

Matthias Stadler bei der Feier zum Ersten Mai am Rathausplatz St. Pölten Foto: Wolfgang Mayer

Der mächtige rote Bürgermeister der Landeshauptstadt Bezirksvorsitzender Matthias Stadler erinnert daran: „Die SPÖ war dann stark, wenn sie es geschafft hat die unterschiedlichen Positionen in der Partei zu vereinen und gemeinsam für die Anliegen der Menschen zu arbeiten“. Die Menschen wüssten nicht, wie sie sich das Leben leisten sollen, Inflation und Preise würden durch die Decke schießen, und in solchen Zeiten könnte die SPÖ es sich nicht länger erlauben sich weiter mit Interna zu beschäftigen, meint Stadler. Er schaut zuversichtlich nach vorne: „Ich gehe davon aus, dass diese Diskussionen nach dem Parteitag beendet sind und sich die wesentlichen Akteurinnen und Akteure an einen Tisch setzen werden und gemeinsam die Menschen wieder in den Fokus der Arbeit der Sozialdemokratie stellen werden.“

Michael Kögl, Bundesvorsitzender der Jungen Generation. Foto: Johannes Zinner

Dass es überhaupt eine Mitgliederbefragung gegeben hat, wertet der Vorsitzende der Jungen Generation Michael Kögl schon als Zeichen für eine starke Demokratie. Kögl ist JG-Bundesvorsitzender und St. Pöltner Gemeinderat. „Wir sind die einzige Partei, die wirklich ihre Mitglieder befragt. Das gehört aber natürlich gut geregelt.“ Kögl fühlt sich und die Interessen der Generation generell gut gehört in der Bundespartei und sowohl von Rendi-Wagner, Doskozil als auch Babler ernst genommen.

„Ich glaube, man muss nicht jung sein, um die junge Generation gut vertreten zu können. Bruno Kreisky hat auch viel Jugendpolitik gemacht“, sagt Kögl.

Sich selbst will er nicht positionieren, denn er vertritt alle rund 10.000 Mitglieder der JG, und die seien eine durchaus heterogene Gruppe mit heterogenem Wahlverhalten.

Die JG gewinne ständig an Mitgliedern, ein Trend, der hoffentlich aufrecht bleibt. Trotzdem gibt Kögl zu, dass die SPÖ insgesamt momentan nicht die beste Außenwirkung habe. „Man kann ja alles diskutieren, aber innerhalb der Gremien. Nach außen muss man geschlossen agieren. Der Gegener sitzt nicht in der eigenen Partei.“

Landtagsabgeordnete Kathrin Schindele Foto: Herbert Käfer

Die Landtagsabgeordnete Kathrin Schindele aus St. Pölten sagt schon etwas deutlicher, wer ihre Stimme bekommt: „ In der aktuellen Debattte haben wir Sozialdemokraten in NÖ immer gesagt, dass wir den oder die Erstplatzierte oder Erstplatzierten beim Bundesparteitag unterstützen werden und daran hat sich bis heute nichts geändert.“ Damit wird sie für Hans-Peter-Doskozil stimmen. Wie Kögl ruft auch sie wieder Kreisky ins Gedächtnis: „Könnte man Verstorbene wieder lebendig machen, wäre mein Wunschkandidat klar.“

In der SPÖ sei mit Sicherheit Platz für alle drei Kandidaten, die sich um den Vorsitz beworben haben. Denn es bräuchte alle Köpfe, die sich mit sozialdemokratischen Werten identifizieren und dafür einsetzen.

Natürlich gebe es die Politiker auf Landes- und Lokalebene, die sich vehement für einen der beiden Kandidaten aussprechen, aber: „Alle gemeinsam wissen wir, dass wir nach der Vorsitzwahl geeint arbeiten und auftreten müsssen.“ Denn ja, die Menschen in Österreich würden die SPÖ momentan zerstritten sehen, allerdings, aufgegeben hätten sie die Sozialdemokratie noch nicht. So wie Strasser betont sie, es braucht mehr sozialdemokratische Handschrift in Österreich.

Nach ihren Lösungsansätzen für die aktuellen Diskussionen gefrage sagt Schindele: „Mit zwinkerndem Auge traue ich mich zu sagen, dass es vielleicht am besten wäre die beiden Vorsitzkandidaten in ein Zimmer zu sperren uns erst wieder herauszulassen, wenn, ähnlich wie bei der Papstwahl, weißer Rauch aufsteigt und beide gemeinsam an einem Strang ziehen.“

