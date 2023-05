St. Margarethener sind gratis unterwegs in der Region

Bei der Gemeinderatssitzung brachte Bürgermeisterin Brigitte Thallauer als Dringlichkeitsbeschluss den Kauf von zwei Schnupper-Klimatickets der VOR-Region ein. Bürgerinnen und Bürger von St. Margarethen können gratis bis zu zweimal im Monat und an bis zu vier aufeinanderfolgenden Tagen das Ticket kostenlos nutzen. Die Beschränkung beträgt 14-mal im Jahr.

Das Ticket gilt immer nur für eine Person, Kinder benötigen eine eigene Karte. Es ist gültig auf allen VOR-Linien in der gesamten Ostregion (Wien, Niederösterreich, Burgenland) und in den Zügen der Westbahn im Gebiet des VOR. Für die Mariazeller Bahn gilt das Ticket nicht.

Eine Reservierung ist online, telefonisch, per E-Mail oder persönlich während der Amtszeiten möglich. Die Rückgabe der Karten hat jeweils am selben Tag unmittelbar nach der Fahrt oder am Folgetag der Entlehnung bis spätestens 07:00 Uhr zu erfolgen.

Die Kosten für Gemeinde betragen pro Ticket 860 Euro. Zusätzlich fallen pro Monat zwei Euro für die Verwaltung des Kalenders an. Nach Möglichkeit soll es noch ab Mai verfügbar sein. Die Aktion läuft ein Jahr. Der Gemeinderat stimmte den Kauf einstimmig zu.

