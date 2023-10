Zubau der Multimediathek Hofstetten-Grünau eröffnet

Gute Neuigkeiten für Bücherfans und Leseratten: Der Zubau der Multimediathek Hofstetten-Grünau ist fertig und wurde mit einem Fest eröffnet. Bürgermeister Arthur Rasch und Gottfried Luger, der bisher die Bücherei leitete, gaben in einem Interview Einblicke in die Bedeutung der Bücherrei für die Gemeinschaft. Er übergab die Leitung der Bücherrei nun an Katharina Hörmann.

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung war die Rede von Elisabeth Enne, der Bundessiegerin des Redewettbewerbs der Landjugend. Ihre inspirierende Worte ermutigten die Anwesenden, die Welt der Bücher zu erkunden und die Bücherei als einen wertvollen Ort der Bildung und Gemeinschaft zu schätzen. Auch Ursula Liebmann, Geschäftsführerin von Treffpunkt Bibliothek, ergriff das Wort. Vor den versammelten Gästen würdigte sie die wichtige Rolle der ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Bücherei. Sie überreichte Urkunden, die ihre Anerkennung und Wertschätzung für deren engagierte Arbeit ausdrückten.

Im Anschluss verwöhnte das Kaffeehaus die Besucher mit einem herzhaften Gulasch. Auch die Landjugend versorgte die Gäste mit Getränken, Aufstrichbrote und Mehlspeisen. Gesponsert wurden die Speisen und Getränke von der Marktgemeinde Hofstetten-Grünau. Der Zubau der MMT ist ein Projekt der NÖ Dorferneuerung.