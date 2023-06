3.000 Euro kamen beim Truck Pulling in Ober-Grafendorf zusammen

Der Verein „Polizei für Special Olympics Österreich - LETR“ rief wieder zu Spendenaktionen in Ober-Grafendorf auf. Einerseits beim Truck-Pulling, andererseits einen Tag später bei der Charity-Ausfahrt der Zwei- und Dreiräder.

Zum dritten Mal ging das „Truck Pulling“ beim Country Club über die Bühne. Diesmal traten zwölf Teams gegeneinander an, darunter die Polizei, die WEGA und auch die Cheerleader Invaders. Den Sieg holte sich die Feuerwehr aus Spratzern, am zweiten Platz landete die Bereitschaftseinheit St. Pölten und am dritten die Firma Kilian Immler.

Die Teams aus zehn Personen mussten einen 17 Tonnen schweren Lkw über eine Strecke von 40 Metern ziehen. Insgesamt wurden so 3.000 Euro für Special Olympics gesammelt.

Einen Tag später ging das nächste Benefiz bei der Country Ranch über die Bühne: Eine Charity-Ausfahrt mit Segnung der Zwei- und Dreiräder. „Wenn wir mit allem gerechnet haben, aber mit einer derartigen Menge an Motorrädern, Trikes, Mopeds, Fahrrädern und Besuchern nie im Leben“, freute sich der Verein im Nachinhein auf Facebook.

Alle Fotos der Events.